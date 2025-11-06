Потрачены впустую 54 млрд йен налоговых средств — число и сумма указаний сократились

Новости

Токио, 5 ноября (Jiji Press) – Счетная палата Японии (председатель Харада Юхэй) 5 ноября представила премьер-министру Такаити Санаэ отчет о проверке исполнения бюджета за 2024 финансовый год, завершившийся в марте нынешнего года. Было указано на нецелесообразное использование налоговых средств и другие нарушения в 319 проектах на общую сумму около 54 млрд 81 млн йен. Количество случаев и сумма сократились по сравнению с предыдущим годом. Из них 271 случай отнесен к категории «неправомерных действий», связанных с нарушениями законодательства или ненадлежащим исполнением бюджета, на сумму свыше 8,6 млрд йен.

Если в предыдущем году основное внимание уделялось мерам против нового коронавируса, то в 2024 финансовом году проверка охватывала широкий круг областей, включая обеспечение безопасности жизни граждан, оборону и цифровизацию. На пресс-конференции председатель Харада подчеркнул: «В условиях, когда оздоровление государственных финансов является актуальной задачей, мы продолжим проводить строгую и справедливую проверку всей административной и финансовой деятельности, финансируемой за счет налогов граждан».

Наибольшая сумма по одному случаю — около 203 млрд 650 млн йен — пришлась на Министерство экономики, торговли и промышленности. Было указано, что около 203 млрд йен субсидий, выделенных Агентством малого и среднего бизнеса (внешний орган министерства) Национальной федерации ассоциаций кредитных гарантий для поддержки финансирования МСП, пострадавших в результате Великого восточно-японского землетрясения, были использованы неэффективно.

По министерствам и ведомствам наибольшая сумма также пришлась на указанное министерство — около 220 млрд 580 млн йен; далее следовали Министерство здравоохранения, труда и благосостояния — около 37 млрд 520 млн йен и Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма — около 19 млрд 630 млн йен.

Кроме того, было выявлено 290 «опасных мест за пределами дорожной зоны» вдоль скоростных автомагистралей, создающих риск оползней, и трем компаниям-операторам скоростных дорог предписано принять меры по предотвращению опасности. На фоне обострения киберугроз выяснилось, что в 58 информационных системах 12 административных органов не были приняты меры по устранению уязвимостей, и предписано внести улучшения.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]