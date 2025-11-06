Mitsubishi Motors несет чистый убыток из-за тарифов Трампа

Новости

Токио, 6 ноября (Jiji Press) — Компания Mitsubishi Motors объявила, что из-за высоких тарифов администрации США Дональда Трампа консолидированный чистый убыток группы за период апрель–сентябрь составил 9,2 млрд йен, снизившись с прибыли в 37,9 млрд йен за тот же период прошлого года.

Согласно опубликованному 5 ноября отчёту, влияние «тарифов Трампа» сократило операционную прибыль на 27,7 млрд йен. Компания также столкнулась со снижением продаж автомобилей на ключевых рынках — в Юго-Восточной Азии и США.

На фоне усиления конкуренции со стороны китайских производителей в Юго-Восточной Азии Mitsubishi Motors объявила о планах остановить производство на части заводов в Таиланде к середине 2027 года.

Выручка за апрель–сентябрь сократилась на 3,5% в годовом выражении — до 1 трлн 2 612 млрд йен, операционная прибыль уменьшилась на 81,0% — до 172 млрд йен. Мировые продажи автомобилей упали на 6%.

Президент и генеральный директор Като Такао на пресс-конференции в среду, упомянув американские тарифы и усиление позиций китайских автопроизводителей, заявил: «Будущее отрасли в целом трудно прогнозировать, и конкуренция усиливается».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]