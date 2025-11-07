Власти Токио выпустили рекомендации для учителей по работе с «родителями-монстрами»

Новости

Токио, 6 ноября (Jiji Press). Совет по образованию столичного правительства Токио подготовил проект рекомендаций, призванных помочь школьным учителям реагировать на необоснованные требования родителей и опекунов, и представил его экспертной комиссии.

В плане указано, что встречи учителей с родителями и опекунами должны проводиться не более чем 30 минут после уроков в будние дни и что их разговоры, проводимые как по телефону, так и лично, в принципе должны записываться.

Ожидается, что руководящие принципы, которые будут созданы на основе указа о предотвращении преследований со стороны клиентов, введённого правительством Токио в апреле, первого в своем роде в Японии и направленного на то, чтобы учителя и другой школьный персонал могли работать спокойно, будут окончательно доработаны к концу марта 2026 года.

По данным совета, имеются случаи, когда учителям приходится тратить время в школах на общение с «родителями-монстрами», которые постоянно выдвигают необоснованные требования.

В мае совет создал группу экспертов для обсуждения подробных мер противодействия и пришел к выводу, что постановление о предотвращении преследований со стороны клиентов может применяться и к школам.

