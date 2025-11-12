Создание клеток тимуса из iPS-клеток — надежда на усиление иммунитета

Новости

Киото, 7 ноября (Jiji Press) – Исследовательская группа Центра исследований и применения iPS-клеток Киотского университета (CiRA) добилась успеха в получении эпителиальных клеток тимуса из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток человека (iPS-клеток). Тимус вырабатывает Т-клетки — ключевые элементы иммунной системы, уничтожающие чужеродные агенты. Результат может помочь в лечении людей, рождённых без тимуса, а также пожилых пациентов с ослабленным иммунитетом. Статья опубликована в международном журнале Nature Communications.



Тимус — орган между грудиной и сердцем, где из предшественников формируются цитотоксические Т-лимфоциты (киллеры), атакующие раковые клетки, и Т-хелперы, поддерживающие работу других иммунных клеток. С возрастом тимус уменьшается и теряет функцию.



Команда показала, что добавление ретиноевой кислоты (производной витамина А) в оптимальной концентрации на этапе культивирования iPS-клеток позволяет получать эпителиальные клетки тимуса. При совместном культивировании с человеческими клетками-предшественниками Т-лимфоцитов образовывались клетки с признаками «наивных» Т-клеток, способных отвечать на широкий спектр патогенов.



На фоне интереса к иммунотерапиям, направленным на увеличение числа Т-клеток, остаётся проблема: при мутациях целевых патогенов иммунный ответ может ослабевать.



Профессор Хамадзаки Ёко (иммунология, CiRA) отметила: «Ожидается, что это станет основой новой технологии реконструкции иммунной системы у пациентов с дефицитом Т-клеток вследствие старения или лечения».









[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]