В три часа ночи премьер-министр Такаити начала подготовку к ответам в бюджетном комитете

Токио, 7 ноября (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ около трёх часов ночи 7-го числа провела в официальной резиденции главы правительства «учебную сессию» для подготовки к ответам на заседании Бюджетного комитета Палаты представителей, которое в тот же день впервые созывалось после её вступления в должность. Бывшие премьеры, включая Исиба Сигэру, также проводили подобные занятия с раннего утра, однако встречи в столь поздний час являются крайне необычной практикой.

Покидая в 3:01 жилой дом для депутатов Палаты представителей в токийском районе Акасака, премьер-министр поприветствовала журналистов словами: «Доброе утро». В 3:04 она уже вошла в официальную резиденцию. По словам людей из её окружения, в занятии участвовали все секретари премьера, и оно продолжалось около трёх часов. После этого Такаити посетила в канцелярии премьер-министра заседание Совета по продвижению экономической безопасности и заседание кабинета министров, а с 8:59 начала отвечать на вопросы в Бюджетном комитете нижней палаты.

Один из представителей правительства пояснил: «Это её первый бюджетный комитет, и, судя по всему, будут непростые вопросы». По его словам, «она, вероятно, хочет переработать подготовленные аппаратом ответы так, чтобы они звучали её собственными словами».

Отмечается, что премьер-министр при подготовке законопроектов и других документов имеет привычку работать на износ и нередко проводит за работой ночи без сна. На пленарном заседании верхней палаты парламента 6-го числа она вновь выразила сильную заинтересованность в смягчении регулирования рабочего времени.

При этом звучит немало голосов, выражающих обеспокоенность «чрезмерной занятостью» премьера. Бывший министр экономики, торговли и промышленности от Либерально-демократической партии Сайто Кэн в начале заседания Бюджетного комитета Палаты представителей 7-го числа дал ей такой совет: «Чтобы показывать хорошие результаты, нужен и отдых. Очень прошу вас работать так, чтобы, образно говоря, иногда и умело давать себе отдых».

























[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]