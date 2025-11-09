Арестован лидер партии NHK за диффамацию в отношении бывшего члена префектурального совета

Новости

Кобе, 9 ноября (Jiji Press) – Полиция префектуры Хиого в западной Японии 9 ноября арестовала Татибану Такаси (58 лет), лидера политической организации «Партия по защите граждан от NHK», по подозрению в диффамации в связи с распространением ложной информации о бывшем члене префектурального совета Такэути Хидеаки (на момент смерти 50 лет), который в январе скончался, предположительно покончив с собой. Такэути был членом специального следственного комитета префектурального совета (комитета 100 статей), расследовавшего дело о документе с обвинениями против губернатора префектуры Хёго Сайто Мотохико. Татибана не стал давать показания относительно признания вины.

Полиция сочла, что существует риск побега или уничтожения улик. По словам руководителя префектуральной полиции, возбуждение дела о диффамации в отношении умершего человека является исключительным случаем.

После того как жена Такэути подала на него жалобу, Татибана заявил в августе на пресс-конференции: «Теперь всё станет ясно. Если полиция вызовет меня, я полностью буду сотрудничать».

Суть подозрений состоит в том, что 13–14 декабря 2024 года во время уличной предвыборной речи на выборах мэра города Идзумиоцу в префектуре Осака, где он баллотировался, он заявил о Такэути: «Скорее всего, нет сомнений, что он подвергается допросу полиции». 19–20 января 2025 года в социальных сетях и в речи в поддержку на дополнительных выборах в городской совет города Кавагоэ префектуры Сайтама он разместил и озвучил ложную информацию, такую как «завтра он должен был быть арестован», нанеся тем самым ущерб репутации.

Такэути подал в отставку с поста члена префектурального совета 18 ноября 2024 года, на следующий день после переизбрания губернатора Сайто на выборах, последовавших за резолюцией о недоверии, по причине «личных обстоятельств», и скончался 18 января 2025 года. Начальник префектуральной полиции Мурай Норию̄ки (на тот момент) в том же месяце на заседании комитета префектурального совета опроверг содержание информации, распространяемой о Такэути. Жена Такэути подала в июне жалобу на Татибану в префектуральную полицию, и она была принята.













