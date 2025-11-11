Государственный долг Японии достиг рекордных 1333 трлн йен на конец сентября

Новости

Токио, 10 ноября (Jiji Press) — Министерство финансов Японии сообщило в понедельник, что совокупный объём государственного долга, включающий государственные облигации, заимствования и краткосрочные правительственные ценные бумаги, по состоянию на конец сентября составил 1333 трлн 591,4 млрд йен. Показатель увеличился на 1 трлн 404,2 млрд йен по сравнению с концом июня, обновив исторический максимум.

В структуре общего долга объём обычных государственных облигаций увеличился на 2 трлн 552,1 млрд йен и достиг 1088 трлн 216,8 млрд йен. Краткосрочные правительственные ценные бумаги выросли на 399,8 млрд йен, до 100 трлн 499,4 млрд йен, тогда как заимствования сократились на 1 трлн 807,2 млрд йен и составили 41 трлн 175,8 млрд йен.

Ожидается, что объём долга вырастет ещё больше, если для финансирования разрабатываемых правительством экономических мер потребуется дополнительный выпуск государственных облигаций.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]