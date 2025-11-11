Злоупотребление «метками против потери» будет регулироваться: полиция получит право по своему усмотрению выносить «предупреждения» в борьбе со сталкингом

Токио, 11 ноября (Jiji Press) – Для борьбы с серьёзными преступлениями, связанными со сталкингом, правительство Японии 11 ноября на заседании кабинета министров одобрило проект поправок к закону о регулировании сталкинга. Документ запрещает получение информации о местонахождении посредством злоупотребления «метками против потери», используемыми для предотвращения утери вещей, и позволяет полиции по собственному усмотрению выносить письменные «предупреждения» с требованием прекратить такие действия. Правительство стремится добиться принятия законопроекта на текущей чрезвычайной сессии парламента, которая должна завершиться 17 декабря.

Метки против потери – это устройства, которые испускают сигналы, улавливаемые находящимися поблизости смартфонами для получения информации о местоположении, что позволяет отслеживать людей без их согласия. При внесении поправок в этот закон в 2021 году было запрещено получение информации о местоположении без согласия с помощью устройств глобальной системы позиционирования (GPS), однако метки не были включены в сферу действия закона, поскольку используют иной метод передачи информации.

Количество обращений в полицию по поводу предполагаемого злоупотребления метками против потери в прошлом году составило 370, что примерно вдвое превышает уровень 2023 года. В этом году число обращений продолжает расти ещё более высокими темпами, а также произошли инциденты, когда преступники определяли местонахождение жертв с помощью скрытно установленных меток. Проект поправок запрещает получение информации о местоположении с помощью таких меток и их несанкционированную установку. Проект также предусматривает внесение аналогичного регулирования в закон о предотвращении насилия в семье (закон о предотвращении DV).

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]