Риск диабета можно выявить с помощью ЭКГ

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press) – Исследовательская группа Токийского научного университета и других институтов сообщила, что разработала модель на основе искусственного интеллекта, способную выявлять людей с повышенным риском развития диабета, используя только данные электрокардиограммы (ЭКГ), получаемые во время плановых медицинских осмотров. Данный метод, не требуя анализов крови, потенциально ведёт к раннему выявлению заболевания и помогает людям из группы риска пересмотреть свой образ жизни.

Исследовательская группа под руководством профессора Ямада Тэцуя из Токийского научного университета разделила примерно 16 000 человек, прошедших медосмотр в Токио в 2022 году, на две группы: группу диабетиков и преддиабетиков с уровнем сахара в крови выше стандартных показателей и группу людей с нормальными значениями.

Команда обучила систему ИИ на данных ЭКГ для анализа микроскопических изменений в сердечной мышце, которые, как предполагается, возникают уже на преддиабетической стадии.

В результате модель смогла выявлять людей с повышенным риском с точностью около 85%, а людей без диабета – с точностью около 70%. Исследование с использованием носимых устройств типа наручных часов показало практически те же результаты.

Диабет на ранних стадиях часто протекает без выраженных симптомов, и оценить риск без анализа крови сложно. При этом полное излечение после развития заболевания затруднительно, что делает выявление на преддиабетической стадии особенно важным.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]