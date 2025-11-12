Сокращение зарплат премьер-министра и министров — кабинет Такаити демонстрирует «реформу сокращения привилегий»

Новости

Токио, 11 ноября (Jiji Press) — Правительство 11 ноября провело в резиденции премьер-министра совещание по вопросам вознаграждения и приняло решение о сокращении зарплат премьер-министра Такаити Санаэ и членов кабинета. Мера позиционируется как часть «реформы сокращения привилегий»: на определённый период приостанавливается выплата надбавок к зарплатам парламентариев за занимаемые государственные должности. Кабинет планирует внести соответствующий законопроект на рассмотрение текущей сессии парламента, которая завершается в декабре, и добиться его принятия.



В число затронутых решением входят также заместители министров, парламентские секретари и помощники премьер-министра. Главный секретарь кабинета Кихара Минору заявил 11 ноября на пресс-конференции: «В рамках “реформы сокращения привилегий” мы будем надлежащим образом исполнять свои обязанности в пределах зарплат парламентариев». Он добавил, что все члены кабинета продолжат выполнять свои роли, получая только депутатское вознаграждение.

Зарплата парламентария составляет 1 294 000 йен в месяц. До настоящего времени надбавки равнялись примерно 1 152 000 йен для премьер-министра и около 489 000 йен для министров. До вступления закона в силу будет продолжена практика добровольного возврата части вознаграждения: премьер-министр — 30%, министры — 20%, заместители министров — 20%, парламентские секретари — 10%.









