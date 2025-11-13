Сокращение числа мест в парламенте: «принять на текущей сессии» подтверждено — ЛДП и «Японские инновации» начали переговоры, но перспективы принятия неопределённы

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press) — Либерально-демократическая партия и Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) 12 ноября провели в здании парламента первое заседание рабочей группы по сокращению числа депутатов нижней палаты. Стороны договорились ускорить обсуждение, чтобы внести и постараться принять на текущей сессии парламента законопроект о сокращении числа мест, как предусмотрено коалиционным соглашением. Однако наряду с позициями оппозиции в самой ЛДП звучат осторожные мнения, что делает перспективы принятия всё более неопределёнными.

От ЛДП в рабочей группе участвовал руководитель штаба по реформе политической системы Като Кацунобу; от Ниппон Исин-но Кай — заместитель председателя комитета по избирательной стратегии Урано Ясухито и другие. Следующее заседание намечено на 17 ноября. В коалиционном соглашении говорится: «Для сокращения числа мест с целевым показателем 10% мы внесём законопроект на текущей сессии и будем стремиться к его принятию». Действующая чрезвычайная сессия парламента продлится до 17 декабря. К обсуждению вынесены, в частности: (1) конкретный объём сокращения; (2) затронет ли оно одномандатные округа или пропорциональную часть.

В тот же день ЛДП провела у себя заседание штаба по реформе политической системы и начала внутрипартийное обсуждение. Заседание вёл Като, заявивший: «Нужно углубить дискуссию и как можно скорее выйти на решение». Генеральный секретарь партии Судзуки Сюнъити подчеркнул: «Мы должны твёрдо продвигать согласованные вопросы. Времени мало — прошу об интенсивном обсуждении». Он также отметил: «Необходимо заложить политическую основу и любой ценой решить множество вопросов».

Принято решение создать проектную группу для сосредоточенной работы над вопросом сокращения числа мест. По словам участников, неоднократно звучали мнения о необходимости вести переговоры не только с Ниппон Исин-но Кай, но и с другими оппозиционными партиями.

