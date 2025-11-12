Россия запретила въезд 30 японским гражданам — среди них представитель МИД и Коидзуми Ю
Токио, 11 ноября (Jiji Press) – МИД России 11 ноября объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 30 граждан Японии, включая исследователей и представителей СМИ. Это ответная мера на санкции японского правительства в связи со вторжением России в Украину. В список внесены представитель МИД Японии Китамура Тосихиро и доцент Токийского университета Коидзуми Ю.
Решение о запрете на въезд принято впервые с марта этого года и стало первым после вступления в должность премьер-министра Японии Санаэ Такаити в октябре. Предполагается, что поводом стала критика России в СМИ и других каналах.
Согласно опубликованному перечню, среди исследователей также значатся профессор Университета Хоккайдо Ивасита Акихиро, профессор Университета Кэйо Хиросэ Ёко, приглашённый профессор Университета Такусёку Нагоси Кэнро и другие.
Что касается представителей СМИ, под запрет главным образом попали ведущие журналисты общенациональных газет, в том числе крупного делового издания Nikkei: члены редколлегий и редакционных советов, а также бывшие московские корреспонденты. В список также включён редактор японской версии украинского государственного информагентства «Укринформ» Хирано Такаси.
