Прокуратура Кобе отказалась возбуждать дело против губернатора Хёго Сайто — недостаточно доказательств нарушений избирательного закона

Кобе, 12 ноября (Jiji Press) — Прокуратура Кобе 12 ноября решила не возбуждать уголовное дело в отношении губернатора префектуры Хёго Сайто Мотохико и президента PR-компании по эпизодам, квалифицировавшимся как нарушение закона о публичных выборах (подкуп). Основание — недостаточность доказательств. Речь шла о вознаграждении PR-компании за работу в кампании на губернаторских выборах, прошедших в ноябре прошлого года в префектуре Хёго (запад Японии).

По заявлению профессорской группы во главе с Камиваки Хироюки (Университет Кобе Гакуин), 715 тыс. йен, выплаченные стороной Сайто, являлись оплатой услуг по предвыборной стратегии и управлению аккаунтами в социальных сетях; в декабре минувшего года они подали соответствующие заявления в префектуральную полицию и прокуратуру.

Прокуратура, поясняя отказ, отметила: «Не установлено, что выплата была вознаграждением за ведение предвыборной кампании». По иному эпизоду — предполагаемому «использованию личной заинтересованности» по закону о публичных выборах (утверждалось, что денежная выплата побудила руководителя компании вести кампанию), — ведомство также заявило: «Имеются сомнения в наличии признаков использования стороной Сайто отношений личной заинтересованности».

Ранее сторона Сайто объясняла, что спорные расходы приходились на изготовление предвыборных плакатов и листовок, разрешённое законом, а ведение социальных сетей президент PR-компании осуществлял на добровольной основе.

