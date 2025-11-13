Филиппинским потомкам японцев второго поколения отказано в японском гражданстве — семейные суды отклонили ходатайства о внесении в реестр

Новости

Токио, 12 ноября (Jiji Press) — По состоянию на 12 ноября семейные суды Токио и префектуры Окинава вынесли решения об отказе в признании японского гражданства четырём мужчинам и женщинам второго поколения японского происхождения, подавшим ходатайства о внесении в семейный реестр в Японии. Об этом сообщили их представители-адвокаты на пресс-конференции в Токио. Все четверо незамедлительно обжаловали решения.

По словам представителей, заявители родились у японских отцов и филиппинских матерей, проживают на Филиппинах и находятся в возрасте от 79 до 82 лет. Они оказались лицами без гражданства после того, как были оставлены на Филиппинах после окончания Второй мировой войны.

В решениях судов указано, что термин «отец» в прежней редакции закона о гражданстве, предусматривавшей приобретение гражданства по отцу-японцу, означает законного, а не только биологического отца. Несмотря на то что для одного из заявителей экспертиза ДНК подтвердила биологическое отцовство, суды отклонили все четыре ходатайства, отметив отсутствие юридического установления (признания) отцовства.

Один из заявителей, 82-летний Такэи Хосе, который в августе при поддержке МИД впервые посетил Японию, через своих представителей заявил: «Мне грустно и очень жаль. Прошу ускорить процесс, чтобы успеть, пока я ещё в силах».

