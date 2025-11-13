Мотэги подтвердил продолжение поддержки — встреча с министром иностранных дел Украины

Новости

Ниагара-он-зе-Лейк, 12 ноября (Jiji Press) — Находящийся с визитом в Канаде министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу днём 12 ноября (утром 13 ноября по японскому времени) провёл около 20 минут переговоров с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихой. Мотэги подтвердил курс на сохранение санкций против России и продолжение поддержки восстановления Украины в координации с международным сообществом, включая страны «Группы семи» (G7) и других партнёров.

На встрече Мотэги осудил российское вторжение как «вопиющий акт», подтвердил, что Япония сохранит санкции против России, и подчеркнул, что Япония «на стороне Украины». Стороны подтвердили намерение тесно сотрудничать для укрепления двусторонних отношений, включая сферу безопасности.

Ранее в тот же день Мотэги провёл переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро; собеседники договорились расширять сотрудничество в областях национальной и экономической безопасности.

