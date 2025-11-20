Иностранная земля «срочно установить контроль» – министр экономической безопасности Онода Кими в интервью новых членов кабинета

Новости

Токио, 17 ноября (Jiji Press) – Министр экономической безопасности Онода Кими дала интервью журналистам в понедельник 17 ноября, в котором заявила о необходимости срочного создания механизма установления фактического положения дел в отношении приобретения земли иностранцами. «Самая большая проблема заключается в том, что мы не имеем полной картины» ситуации, отметила Онода.

Министр заявила, что правительство надеется «придать ускорение» усилиям по созданию системы для выяснения реальной ситуации, чтобы оно могло определить направление политики к январю следующего года.

Онода выразила желание сотрудничать с министром юстиции Хирагути Хироси по вопросу о том, следует ли регулировать общее количество иностранцев, принимаемых в Японии.

В условиях нехватки рабочей силы некоторые указывают на необходимость привлечения иностранных работников. По этому поводу Онода подчеркнула, что политика правительства по продвижению общества упорядоченного сосуществования с иностранцами направлена на устранение чувства беспокойства и несправедливости у японского народа путем решительного реагирования на преступные действия со стороны некоторых иностранцев способом, четко отделенным от ксенофобии. «Принимать необходимых людей и говорить «нет» людям, нарушающим правила, - это совершенно не противоречивые вещи», сказала она.

Относительно укрепления цепочек поставок критически важных минералов, пересекающих границы, она отметила: «Сотрудничество между странами-союзниками и единомышленниками совершенно необходимо. Я хочу ускорить обеспечение альтернативных источников поставок путем инвестиций и субсидий в разработку месторождений и перерабатывающие предприятия».

О необходимых мерах для обеспечения надежности искусственного интеллекта она сказала: «Необходимо обеспечить прозрачность, справедливость и безопасность ИИ, чтобы рассеять беспокойство».

Относительно улучшения условий труда создателей контента для роста индустрии контента, такого как аниме и манга, она отметила: «Это серьезная проблема для всей отрасли. В будущем мы опубликуем результаты исследования фактического положения дел в торговых условиях создателей. На основе этого планируется разработка руководства, разъясняющего подход с точки зрения антимонопольного законодательства».

О своих отношениях с премьер-министром Такаичи Санаэ она сказала: «Я поддерживала ее в одностороннем порядке еще с времен, когда была депутатом местного собрания. Я верю, что у нас одинаковые взгляды».







