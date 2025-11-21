В Японии мужчины всё чаще пользуются услугами маникюрных салонов
НовостиОбщество Культура
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 ноября (Jiji Press). В последние годы в Японии мужчины всё чаще обращаются в маникюрные салоны, что отражает их растущее внимание к своей внешности.
Сакасита Такако в сентябре 2012 года открыла в токийском районе Тиёда первый, по её словам, в стране маникюрный салон, предназначенный только для мужчин. По её словам, эта идея пришла ей в голову после того, как она увидела своего знакомого, 70-летнего бизнесмена, полирующего ногти.
Её сеть салонов «Otoko Nail» в настоящее время насчитывает шесть салонов в Токио и Осаке. Более 80% их клиентов в период с января по середину ноября этого года были в возрасте от 30 до 60 лет.
«Многие наши клиенты пользуются услугами наших салонов, поскольку считают неуважением по отношению к своим клиентам показывать неухоженные руки», – сказала Сакасита.
«Я надеюсь распространить понимание того, что забота о красоте для мужчин означает заботу о себе и окружающих, а стрижка ногтей – это способ позаботиться о своей внешности», – сказала она.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]