Пятилетняя выживаемость при раке: значительные различия в зависимости от поражённого органа, улучшение показателей при злокачественных лимфомах и других заболеваниях – Национальный центр

Токио, 19 ноября (Jiji Press) – Национальный центр онкологических исследований во вторник опубликовал данные о пятилетней выживаемости примерно 2,54 миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями, у которых рак был диагностирован в период с 2012 по 2015 год. По локализации опухоли наивысшие показатели отмечены у мужчин с раком предстательной железы (94,3%), у женщин – с раком щитовидной железы (92,7%). Самые низкие показатели у обоих полов зафиксированы при раке поджелудочной железы: у мужчин – 10,7%, у женщин – 10,2%, что является самым низким значением среди всех рассматривавшихся видов рака, за исключением детской онкологии.

При анализе динамики выживаемости с 1993 года было подтверждено улучшение показателей как у мужчин, так и у женщин при злокачественных лимфомах и множественной миеломе. Вместе с тем, значимого повышения при раке поджелудочной железы не наблюдалось, показатели остаются на низком уровне.

Для расчётов использовались данные из 44 префектур, соответствующие международным стандартам. По сравнению с предыдущим исследованием, охватывавшим около 590 тысяч пациентов, у которых рак был диагностирован в 2009–2011 годах в 22 префектурах, и географический охват, и число проанализированных случаев значительно увеличились. При оценке выживаемости использовался показатель «чистой выживаемости», позволяющий исключить влияние причин смерти, не связанных с раком.

Ранее Центр публиковал совокупный показатель пятилетней выживаемости для всех онкологических пациентов, однако на этот раз, за исключением детской онкологии, обнародование этих сводных данных было отложено, поскольку значительные различия в зависимости от поражённого органа затрудняют адекватное отражение реальной ситуации.

При анализе выживаемости по органам (без учёта детской онкологии) у мужчин после рака предстательной железы высокие показатели отмечены при раке кожи (90,9%), далее следует рак щитовидной железы (88,6%). У женщин рак кожи (92,4%) занимает второе место после рака щитовидной железы, на третьем месте – рак молочной железы (88,7%).

Показатели выживаемости существенно различаются в зависимости от стадии заболевания. В объединённом анализе для мужчин и женщин при отсутствии метастазов показатели для рака желудка (92,4%) и колоректального рака (92,3%) превышали 90%. Однако при наличии отдалённых метастазов выживаемость резко снижалась: для рака желудка – до 6,3%, для колоректального рака – до 16,8%.







