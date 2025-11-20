Токийский суд обязал американскую IT-компанию выплатить компенсацию за распространение пиратских версий манги – 500 миллионов йен четырем крупным издательствам

Новости

Токио, 19 ноября (Jiji Press) – Токийский окружной суд вынес решение 19 ноября по иску крупных издательств KADOKAWA, Kodansha, Shueisha и Shogakukan против американской IT-компании Cloudflare (штаб-квартира в Сан-Франциско) на общую сумму 560 миллионов йен в качестве компенсации ущерба. Издательства утверждали, что услуги, используемые для распространения данных пиратских сайтов манги, являются нарушением авторских прав. Председатель суда Такахаси Ая признала пособничество нарушению авторских прав и постановила компании выплатить около 500 миллионов йен.

Компания Cloudflare предоставляет услугу, называемую сеть доставки контента (CDN), которая копирует данные сайтов-партнеров на свои собственные серверы, расположенные по всему миру, и распространяет их. Это первое решение, признающее ответственность оператора CDN в связи с распространением пиратского контента.

Согласно решению суда, пиратские сайты использовали CDN для бесплатного распространения около 4000 произведений. С апреля 2020 года четыре издательства требовали удаления с серверов Cloudflare четырех произведений, включая популярные манги «ONE PIECE» и «Атака титанов», но компания не ответила на эти требования.

Главным спорным вопросом было, является ли Cloudflare субъектом распространения. Председатель суда Такахаси пришла к выводу, что незаконные данные на серверах компании были записаны операторами сайтов, и что Cloudflare не является субъектом распространения. Однако суд отметил, что CDN значительно снижает нагрузку на исходные серверы распространения, позволяя операторам сайтов эффективно распространять большие объемы данных.

При этом суд признал, что пиратский характер контента был очевиден с первого взгляда, и Cloudflare могла осознавать нарушение прав. Суд постановил, что компания была обязана прекратить предоставление услуг через месяц после получения уведомления о нарушении авторских прав от четырех издательств, но не сделала этого, и, таким образом, оказывала пособничество нарушению авторских прав.

Четыре издательства в совместном заявлении после вынесения решения отметили: «Это важное решение в нынешней ситуации, когда операторы пиратских сайтов скрывают свою личность и продолжают крупномасштабное распространение. Мы надеемся, что это станет шагом к предотвращению злоупотребления услугами CDN».

Cloudflare выпустила комментарий, заявив: «Мы очень разочарованы. Мы планируем подать апелляцию».







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]