Китайско-российское сотрудничество вокруг Тайваня углубляется: «НОАК усиливает деятельность» — японский доклад

Токио, 20 ноября (Jiji Press) – Институт оборонных исследований Министерства обороны Японии 20 ноября опубликовал ежегодный доклад о военной активности Китая «Доклад по безопасности Китая 2026». В документе анализируется обстановка вокруг Тайваня, а также в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и отмечается углубление военного сотрудничества между Китаем и Россией. Выражается обеспокоенность тем, что трёхсторонние отношения Китая, России и Северной Кореи повышают неопределённость в сфере безопасности Индо-Тихоокеанского региона.

Согласно докладу, в противовес международному порядку под руководством Запада совместные китайско-российские учения и патрулирование на море и в воздухе стали регулярными. В большинстве случаев Россия выступает партнёром Китая в вопросах, представляющих интерес для Пекина, таких как тайваньская проблема. Отмечается, что развитие связей между вооружёнными силами двух стран способствует наращиванию оперативного потенциала Китая.

В части, касающейся Тайваня, подчёркивается, что после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров в 2022 году Народно-освободительная армия Китая усилила учебную деятельность в прилегающих районах. В докладе говорится, что НОАК «поддерживает готовность к эскалации операций» в зависимости от политической ситуации на Тайване и динамики американо-тайваньских отношений.

Говоря о сотрудничестве с Россией и Северной Кореей, доклад напоминает, что в сентябре этого года в Пекине на церемонии, посвящённой 80-летию победы в войне против Японии, впервые одновременно присутствовали лидеры всех трёх стран. Отмечается возможность дальнейшего развития трёхстороннего стратегического взаимодействия как результата этого события и вероятность усиления противостояния в Азии между блоками «Япония–США–Южная Корея» и «Китай–Россия–Северная Корея».

Кроме того, в докладе содержится предупреждение о том, что сближение России и Северной Кореи ведёт к наращиванию ядерного и ракетного потенциала Пхеньяна.

Что касается возможной политики второй администрации Трампа в отношении Китая, приводится анализ китайских экспертов. По оценке большинства, союзная сеть США будет сохранена, и существенных изменений в конкурентной стратегии США и их союзников в отношении Китая в сфере передовых технологий не произойдёт.







