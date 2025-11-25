Узнайте о радости международного жестового языка: официальный язык Токийской Дефлимпиады – проблемы низкой известности и нехватки переводчиков

Новости

Токио, 23 ноября (Jiji Press) – На проходящей Токийской Дефлимпиаде 2025 года (Дефлимпийских играх), где ежедневно разворачиваются напряженные соревнования, в качестве официального языка используется международный жестовый язык. Международный жестовый язык – это жестовый язык для общения с глухими людьми из разных стран, однако в Японии он малоизвестен, и остро стоит проблема нехватки переводчиков. Миура Рёдзи (37 лет), который поддерживает игры в качестве переводчика, говорит: «Я надеюсь, что благодаря играм люди узнают о радости международного жестового языка и число изучающих его увеличится».

Согласно информации Японской ассоциации международных переводчиков и гидов жестового языка (Токио, район Тиёда) и других источников, поскольку жестовые языки, как и звуковые языки, различаются в разных странах, на Дефлимпиаде и подобных мероприятиях используется международный жестовый язык. Он использует простые и понятные выражения, например, «спасибо» выражается жестом, напоминающим воздушный поцелуй. В то же время в японском жестовом языке это выражается движением, похожим на то, как борец сумо получает призовые деньги.

Председатель ассоциации Сунада Такэси (64 года) отмечает: «В Японии известность международного жестового языка все еще низкая, и соответствующей квалификации не существует. Специалистов уровня, способных работать переводчиками на международных мероприятиях, всего несколько человек».

15 ноября в туристическом информационном центре Deaflympics Square (район Сибуя), где расположена штаб-квартира организационного комитета игр, Миура на международном жестовом языке помогал иностранным спортсменам с нарушениями слуха. Он отвечал на широкий спектр вопросов: от местоположения спортивных объектов до мест для зарядки мобильных телефонов.

Слышащий Миура начал изучать японский жестовый язык, когда студентом университета его пригласил в кружок жестового языка друг, хорошо владевший жестовым языком. По его словам, общение с глухими людьми на жестовом языке было «ощущением, будто передо мной открылся новый мир».

В 2022 году, когда исполнилось 15 лет с начала обучения, он захотел попробовать что-то новое и начал изучать международный жестовый язык в ассоциации. В информационном центре бывали случаи, когда он не понимал значения и переспрашивал, но общался с помощью жестов и мимики. «Когда я мог ответить на вопрос и проводить человека с улыбкой, я чувствовал облегчение», – говорит он.

Миура отмечает: «Радость международного жестового языка в том, что можно общаться с иностранцами, даже не говоря по-английски. Я надеюсь, что благодаря играм число изучающих его увеличится».

