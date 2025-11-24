Лидеры Японии, европейских стран и Канады выразили обеспокоенность американским мирным планом по Украине – «требуется дополнительная работа» – переговоры о корректировках в Женеве

Брюссель, 22 ноября (Jiji Press) – Лидеры Японии, европейских стран и Канады 22 ноября опубликовали совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность по поводу нового мирного плана по прекращению российского вторжения в Украину, разработанного под руководством США. В документе отмечается, что включение в план положения о сокращении вооружённых сил Украины «может сделать Украину уязвимой перед лицом будущих атак». Лидеры заявили о намерении продолжать консультации с Украиной и США.

Заявление подписали, в частности, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, премьер-министр Канады Марк Карни и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. В документе говорится: «Мы продолжим в ближайшие дни тесную координацию с Украиной и США».

На вопрос журналистов в Белом доме 22 ноября, является ли мирный план окончательным предложением Соединённых Штатов, президент США Дональд Трамп ответил: «Нет. Мы стараемся так или иначе положить конец войне», оставив открытой возможность внесения изменений. По сообщениям немецких СМИ, европейская сторона уже направила США пересмотренный вариант плана.

23 ноября высокопоставленные представители США, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Украины провели в Женеве консультации по мирному плану. Согласно сообщениям СМИ, со стороны США в переговорах приняли участие государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

22 ноября, в ходе проходящего в Южной Африке саммита «Группы двадцати» (G20), лидеры Японии, европейских стран и Канады провели примерно часовую консультацию по ситуации вокруг Украины. Премьер-министр Японии Такаити Санаэ подчеркнула важность совместных усилий заинтересованных государств при участии США для скорейшего прекращения вторжения.







