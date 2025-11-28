Самоуправляемые грузовики: ускорение испытаний и движение к «уровню 4» — производители делают акцент на общественном признании

Новости

Токио, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – На фоне обостряющейся нехватки водителей в логистической отрасли правительство Японии и производители коммерческого транспорта ускоряют опытные испытания, направленные на практическое внедрение самоуправляемых грузовиков. Цель — достичь «уровня 4», при котором транспортное средство может передвигаться без водителя в определенных условиях. Однако существуют опасения: «даже одна авария большегрузного автомобиля с автопилотом приведет к тому, что общество откажется от этой технологии», как отметил один из руководителей производителя. В дальнейшем компании намерены не только проводить эксперименты, но и уделять значительное внимание повышению понимания этой технологии среди населения.

«Наша цель — добиться уровня вождения, который превзойдет даже осторожного водителя», — заявил журналистам 18 ноября на испытательном полигоне в городе Мукава, префектура Хоккайдо, Хироси Сато, старший исполнительный директор компании Isuzu Motors.

Большегрузный автомобиль для испытательной эксплуатации, продемонстрированный в тот день, передвигался по полигону протяженностью около 5 километров. Он автоматически менял полосы движения, обгонял другие транспортные средства, плавно разгонялся при старте и замедлялся при остановке. Водитель находился на своем месте, но не касался руля или тормозов, а система рассчитана на работу на уровне 4. В январе следующего года Isuzu начнет эксперимент, в рамках которого часть внутригрупповой логистики компании будет обслуживаться самоуправляемыми грузовиками.

Аналогичные опытные испытания проводятся по всей Японии. По инициативе правительства четыре крупных производителя коммерческих автомобилей начали проверку технологий на скоростных магистралях в 2021 финансовом году. Работа перешла от проверки отдельных функций к практическому этапу оценки всего процесса вождения. Компания T2, занимающаяся разработкой систем автономного вождения, в июле ввела на части маршрута Канто—Кансай транспорт с частичной автоматизацией вождения — «уровень 2», став первой в стране, кто коммерциализировал эту технологию. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation также планирует начать испытания с грузовыми автопоездами с января следующего года.

Во всех этих случаях за рулем находится водитель. Согласно исследованию Министерства экономики, торговли и промышленности, к 2030 финансовому году транспортные мощности грузовиков сократятся примерно на 34%, поэтому практическое внедрение уровня 4 является неотложной задачей.

С другой стороны, ключевым условием для практического внедрения беспилотных большегрузных автомобилей станет получение понимания со стороны общества. Мотицугу Окицу, руководитель отдела развития коммерческой мобильности Isuzu, помимо распространения знаний через лекционную деятельность, отмечает: «Мы хотим увеличить возможности для обычных людей познакомиться с автономным вождением через пробные поездки и другие мероприятия».

