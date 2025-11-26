Япония намерена внести в список ЮНЕСКО трактат о теории театра Но «Предание о цветке стиля» (Фуси кадэн)

Новости

Токио, 25 ноября (Jiji Press). Министерство культуры Японии заявило, что будет рекомендовать трактат XV века мастера театра Но Дзэами о традиционных японских театральных представлениях «Предание о цветке стиля» (Фуси кадэн) для включения в реестр ЮНЕСКО «Память мира».

Правительство вскоре подаст официальную заявку в ЮНЕСКО. Ожидается, что Исполнительный совет организации рассмотрит заявку весной 2027 года.

В семитомном труде Дзэами, выдающийся деятель, описал суть Но через метафору цветка.

Номинация охватывает три из семи произведений, созданных в первой половине XV века и переданных главой школы Кандзэ Но, включая два, написанные самим Дзэами. По данным министерства, эти два произведения считаются одними из старейших в мире сохранившихся рукописей с автографами, содержащих теорию актёрского мастерства.

Заявку в министерство подала школа Кандзэ Бунко из токийского района Сибуя, где хранятся культурные ценности, связанные с главой школы Кандзэ.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме