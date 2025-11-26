Японский аналог DOGE: создание структуры для проверки налоговых льгот и субсидий

Новости

Токио, 25 ноября 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии объявило о создании 25 ноября организации под названием «Отдел по пересмотру специальных налоговых мер и субсидий», которая будет проверять специальные налоговые меры (сокращенно «рэнтоку») и субсидии с целью сокращения неэффективных расходов. Данная структура позиционируется как японский аналог департамента эффективности правительства (DOGE), который возглавлял предприниматель Илон Маск в администрации президента США Дональда Трампа. Либерально-демократическая партия (ЛДП) и Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) включили в соглашение о коалиции курс на создание «Бюро эффективности правительства (рабочее название)». Проверке также будут подвергнуты целевые фонды, а результаты работы будут по возможности отражены начиная с проекта бюджета и налоговой реформы на 2026 финансовый год.

Секретариат штаб-квартиры по продвижению административных реформ в Аппарате кабинета министров был реорганизован в «Секретариат по продвижению административных реформ и повышения эффективности», под которым создан новый «Отдел» численностью около 30 человек. В работе принимают участие министр финансов Катаяма Сацуки, ответственная за данное направление, и специальный советник премьер-министра Эндо Такаси, который является главой парламентской фракции Ниппон Исин-но Кай. Структура будет работать в сотрудничестве с Министерством финансов и Министерством внутренних дел и коммуникаций для сокращения неэффективных расходов.

На пресс-конференции после заседания кабинета министров в тот же день Катаяма пояснила: «Мы будем широко собирать мнения от граждан». Планируется провести первое координационное совещание ориентировочно на следующей неделе.

Администрация Такаити Санаэ, выдвигающая лозунг «ответственной активной фискальной политики», заявляет о намерении провести всестороннюю проверку специальных налоговых мер и субсидий и отменить те из них, которые демонстрируют низкую политическую эффективность. Специальные налоговые меры, предоставляющие налоговые льготы предприятиям и другим организациям, привели к сокращению налоговых поступлений примерно на 2,9 триллиона йен в 2023 финансовом году. Хотя их называют «скрытыми субсидиями для предприятий», попытки их сокращения встречают сильное сопротивление со стороны деловых кругов.

С другой стороны, остаток средств в целевых фондах на конец 2022 финансового года составил около 16,6 триллиона йен. В связи с непрозрачностью использования средств и наличием большого количества избыточных средств звучит критика о том, что фонды являются «рассадником расточительства». В 2024 финансовом году правительство подвело итоги проверки программ и приняло решение об отмене 15 программ.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]