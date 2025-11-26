Мэр Маэбаси уйдёт в отставку из-за скандала с посещением «гостиницы любви»

Новости

Маэбаси, префектура Гумма, 25 ноября (Jiji Press). Мэр города Маэбаси, административного центра префектуры Гумма на востоке Японии, Огава Акира планирует уйти в отставку после скандала, связанного с её визитами в «гостиницу любви» с женатым мужчиной, работающим как городской служащий.

Спикер городского собрания Томита Кимитака сообщил журналистам, что Огава подала ему заявление об отставке. Собрание практически наверняка примет вотум недоверия мэру на пленарном заседании 27 ноября, в первый день очередной сессии.

«Я в определённой степени ценю, что (Огава) приняла решение» уйти в отставку, сказал Томита. Городское собрание 26 ноября проведёт заседания представителей депутатских групп и своего руководящего комитета, чтобы обсудить, как поступить с заявлением об отставке.

В сентябре Огава призналась, что посещала любовный отель более 10 раз, зная, что мужчина, работающий в городской администрации, женат. Она заявила, что между ними не было никаких романтических отношений, объяснив, что они пришли в отель, чтобы обсудить её проблемы, связанные с её общественными обязанностями и личной жизнью.

Городское собрание преследовало мэра из-за скандала, утверждая, что она подрывает имидж города.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

