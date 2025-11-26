Tokyo Gas закупит 1 млн тонн СПГ в год у американского поставщика на 20 лет

Новости

Токио, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – Tokyo Gas объявила 26 ноября о новой закупке сжиженного природного газа (СПГ) в объеме около 1 млн тонн в год у американской компании Venture Global Inc. Контракт заключен на 20 лет, поставки начнутся с 2030 года.

Японская компания будет закупать СПГ с предприятия Venture Global в штате Луизиана, которое осуществляет сжижение сланцевого газа, добываемого в США. Сумма сделки не раскрывается. Эта сделка является частью стратегии Tokyo Gas по диверсификации источников поставок.

Закупленный СПГ будет использоваться преимущественно в качестве сырья для производства городского газа в Японии, а также для торговых операций, включая перепродажу СПГ.

