Yamada HD начнет продажи «человеческой стиральной машины» по цене 60 млн йен после успеха на Всемирной выставке

Токио, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – Компания Yamada Holdings 26 ноября объявила о планах начать продажи «человеческой стиральной машины Mirai», которая привлекла большое внимание на Всемирной выставке в Осаке и Кансае. Демонстрационный образец устройства будет представлен в флагманском магазине сети электроники LABI в районе Икэбукуро (специальный район Тосима, Токио) с 25 декабря, где также будет организована зона для пробного использования. Сроки начала коммерческих продаж пока не определены, однако компания сообщила, что предполагаемая цена составит около 60 млн йен.

«Человеческую стиральную машину» разработала осакская компания Science, специализирующаяся на изделиях, использующих технологию генерации микропузырьков. Устройство представляет собой капсулу длиной около 2,3 метра, в которой пользователь принимает горизонтальное положение. Мелкие пузырьки и душ в виде тумана смывают загрязнения, а весь процесс, включая сушку, завершается примерно за 15 минут. Во время процедуры датчики на задней стенке отслеживают состояние здоровья пользователя, а система воспроизводит расслабляющие видео и музыку.

На участие в сеансах купания на Всемирной выставке поступило более 40 тыс. заявок. Председатель правления Science Аояма Ясуаки на пресс-конференции 26 ноября заявил, что хочет дать возможность испытать эту технологию тем, кто не смог посетить выставку.













