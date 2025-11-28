Япония ужесточит правила повторного въезда в случае неоплаты медицинских счетов от 10 000 йен

Новости

Токио, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения проверок при повторном въезде для иностранных граждан, не оплативших медицинские счета на сумму от 10 000 йен, что значительно ниже действующего порога в 200 000 йен.

Ужесточение, направленное на предотвращение неуплаты медицинских счетов иностранными гражданами, является частью пакета мер, который правительство в настоящее время разрабатывает в рамках корректировки правил, касающихся иностранцев.

Пакет мер был представлен на первом заседании проектной группы по оптимизации системы регулирования в отношении иностранцев, состоявшемся 26 ноября в штаб-квартире Либерально-демократической партии. Проектная группа является подразделением Штаб-квартиры по политике в отношении иностранных граждан правящей партии.

В настоящее время правительство собирает от медицинских учреждений информацию о случаях неоплаты со стороны посетителей из-за рубежа. Случаи неоплаты на сумму 200 000 йен и более регистрируются в Иммиграционной службе для проведения более строгих проверок при повторном въезде.

Штаб-квартира по политике в отношении иностранных граждан рассмотрит результаты обсуждений трёх рабочих групп, включая данную проектную группу, и представит набор предложений правительству не позднее января следующего года.







