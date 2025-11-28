Япония ужесточит правила повторного въезда в случае неоплаты медицинских счетов от 10 000 йен

Политика Экономика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 26 ноября 2025 года (Jiji Press) – Правительство Японии рассматривает возможность ужесточения проверок при повторном въезде для иностранных граждан, не оплативших медицинские счета на сумму от 10 000 йен, что значительно ниже действующего порога в 200 000 йен.

Ужесточение, направленное на предотвращение неуплаты медицинских счетов иностранными гражданами, является частью пакета мер, который правительство в настоящее время разрабатывает в рамках корректировки правил, касающихся иностранцев.

Пакет мер был представлен на первом заседании проектной группы по оптимизации системы регулирования в отношении иностранцев, состоявшемся 26 ноября в штаб-квартире Либерально-демократической партии. Проектная группа является подразделением Штаб-квартиры по политике в отношении иностранных граждан правящей партии.

В настоящее время правительство собирает от медицинских учреждений информацию о случаях неоплаты со стороны посетителей из-за рубежа. Случаи неоплаты на сумму 200 000 йен и более регистрируются в Иммиграционной службе для проведения более строгих проверок при повторном въезде.

Штаб-квартира по политике в отношении иностранных граждан рассмотрит результаты обсуждений трёх рабочих групп, включая данную проектную группу, и представит набор предложений правительству не позднее января следующего года.

自民党外国人政策本部の外国人制度の適正化に関するプロジェクトチーム（ＰＴ）であいさつする新藤義孝本部長（中央）＝２６日午後、東京・永田町の同党本部

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Jiji Press иммиграционная политика медицинские расходы контроль въезда