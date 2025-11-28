Мэр Маэбаси вышла в отставку из-за скандала с посещением «гостиницы любви»

Новости

Маэбаси, префектура Гумма, 27 ноября (Jiji Press). Огава Акира, мэр Маэбаси, столицы префектуры Гумма на востоке Японии, подала в отставку после скандала, связанного с неоднократными визитами в отель с женатым подчинённым.

На пленарном заседании 27 ноября городское собрание, насчитывающее 38 мест и одно вакантное, единогласно одобрило отставку 42-летней Огавы.

«Это было трудное решение, которое я приняла после долгих раздумий, – сказала она на встрече. – Я решила, что лучше всего взять на себя ответственность за свои действия, покинув пост мэра».

25 ноября она подала заявление об отставке лидеру собрания Томите Кимитакэ.

Согласно закону о выборах на государственные должности, выборы мэра должны быть проведены в течение 50 дней со дня, когда глава местного собрания, получивший предложение об отставке, уведомит об этом местную избирательную комиссию. Огава выразила заинтересованность в повторном баллотировании на пост мэра.

