Мэр Маэбаси вышла в отставку из-за скандала с посещением «гостиницы любви»
НовостиОбщество
Маэбаси, префектура Гумма, 27 ноября (Jiji Press). Огава Акира, мэр Маэбаси, столицы префектуры Гумма на востоке Японии, подала в отставку после скандала, связанного с неоднократными визитами в отель с женатым подчинённым.
На пленарном заседании 27 ноября городское собрание, насчитывающее 38 мест и одно вакантное, единогласно одобрило отставку 42-летней Огавы.
«Это было трудное решение, которое я приняла после долгих раздумий, – сказала она на встрече. – Я решила, что лучше всего взять на себя ответственность за свои действия, покинув пост мэра».
25 ноября она подала заявление об отставке лидеру собрания Томите Кимитакэ.
Согласно закону о выборах на государственные должности, выборы мэра должны быть проведены в течение 50 дней со дня, когда глава местного собрания, получивший предложение об отставке, уведомит об этом местную избирательную комиссию. Огава выразила заинтересованность в повторном баллотировании на пост мэра.
