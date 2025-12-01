Миллиард йен от корпорации и помощь VTuber: поток поддержки жертвам пожара в Оите, уничтожившего 182 здания

Новости

Токио, 29 ноября 2025 года (Jiji Press) – После масштабного пожара в районе Саганосэки города Оита, уничтожившего 182 здания и оставившего более 100 человек в эвакуационных центрах, представители деловых кругов и интернет-сообщества, связанных с этим регионом, один за другим заявляют о готовности помочь. Одна из компаний намерена пожертвовать 1 миллиард йен. Привязанность к региону и чувство благодарности помогают восстановлению повседневной жизни пострадавших.

«Надеюсь, что эти средства будут использованы так, чтобы хоть немного поднять всем настроение», – заявила 28 ноября крупная компания по производству цветных металлов JX Advanced Metals (Токио), предложив городским властям пожертвовать в общей сложности 1 миллиард йен от имени всей группы компаний. Связанное с ней предприятие – металлургический и аффинажный завод Саганосэки – начало работу в 1916 году, и его связи с пострадавшим районом уходят глубоко в прошлое. Заместитель директора завода Сигэки Сакамото так объяснил смысл этого пожертвования: «На протяжении 110 лет нас поддерживало местное сообщество».

Популярная виртуальная ютубер (VTuber) «Широганэ Ноэль», имеющая более 2 миллионов подписчиков на YouTube и выросшая в префектуре Оита, заявила 24 ноября во время своей прямой трансляции, что пожертвует всю сумму, равную полученным от зрителей-фанатов чаевым. Отметив, что не раз бывала в Саганосэки, богатом дарами моря, она написала в X (бывший Twitter): «От всего сердца молюсь о скорейшем восстановлении».

Крупная компания по аренде конференц-залов TKP (Токио) решила выделить городу 30 миллионов йен и предоставить все 255 номеров управляемого ею отеля в качестве временного убежища. Компания намерена и дальше продолжать поддержку. Президент компании Коно Такатэру, уроженец этого города, прокомментировал: «Хотя наш вклад скромен, надеюсь, что он хоть немного поможет восстановлению жизни пострадавших».

После пожара, вспыхнувшего 18 ноября, город и префектура начали сбор благотворительных средств 20 ноября. К настоящему времени на счета города поступило около 115 миллионов йен (по состоянию на полдень 28 ноября), и сумма, собираемая префектурой, также продолжает расти с каждым днём.

Пожар практически полностью потушен, однако в эвакуационных пунктах по-прежнему находятся около 80 домохозяйств – всего 110 человек, и практическая работа по восстановлению их жизни только начинается. Мэр города Адати Синъя с энтузиазмом заявил: «Мы приложим все усилия для скорейшего восстановления, включая восстановление инфраструктуры».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]