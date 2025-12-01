Сасакава Ёхэй из Nippon Foundation посетил колонию для больных проказой в Нью-Дели

Новости

Нью-Дели, 30 ноября (Jiji Press). Сасакава Ёхэй, почетный председатель японского фонда Nippon Foundation, посетил колонию в Нью-Дели, где проживают люди, выздоравливающие от проказы, и их семьи.

Сасакава, являющийся послом доброй воли Всемирной организации здравоохранения по ликвидации проказы, призвал к поддержке около 30 человек, сопровождавших его, включая руководителей местных филиалов японских компаний.

На Индию приходится около 60% новых случаев проказы в мире. В связи с визитом Сасакавы в колонию 29 ноября Фонд здравоохранения Сасакавы, который занимается поддержкой больных проказой и борьбой со связанной с этим дискриминацией в Индии, организовал экскурсию для японцев, проживающих в стране.

В колонии, которую посетила группа, проживает примерно 200–250 человек.

Несмотря на то, что методы лечения проказы разработаны, в Индии заболевшие ею люди считаются исключёнными из кастовой системы страны. Их изгоняют из родных городов или они собираются добровольно, чтобы не выглядеть чужаками, что приводит к образованию колоний, которых, как сообщается, насчитывается около 800 по всей Индии.

