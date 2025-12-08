Япония введет указание гражданства в регистрациях недвижимости

Новости

Токио, 2 декабря 2025 года (Jiji Press) – Министр цифровизации Мацумото Хисаси на пресс-конференции после заседания кабинета министров 2 декабря объявил о планах использовать базу данных по регистрации недвижимости, которую создает Агентство цифровизации, для отслеживания ситуации с владением недвижимостью иностранцами. В настоящее время при регистрации недвижимости, такой как кондоминиумы, указание гражданства не является обязательным, но будет создана система регистрации гражданства.

Агентство планирует запустить базу данных под названием «Реестр базовых данных о недвижимости» с 2027 финансового года или позднее. Мацумото заявил: «Необходимо создать (базу данных) так, чтобы можно было централизованно отслеживать ситуацию с владением недвижимостью иностранцами», и указал на курс по внедрению системы, позволяющей вводить информацию о гражданстве.

Существуют указания на то, что цены на кондоминиумы растут из-за спекулятивных покупок со стороны иностранцев, и правительство продвигает пересмотр правил приобретения земли иностранцами. В прошлом месяце первое в истории исследование Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма о приобретении новых кондоминиумов показало, что 3,0 процента людей, купивших новые кондоминиумы в Токио в период с января по июнь текущего года, были иностранными резидентами.







