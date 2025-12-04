Объединение профсоюзов промышленности будет добиваться повышения заработной платы на 12 000 йен или более

Новости

Токио, 3 декабря (Jiji Press). Объединение профсоюзов японской автомобильной, электронной и других отраслей промышленности официально решило в ходе весенних переговоров между трудящимися и руководством компаний в следующем году потребовать повышения шкалы заработной платы не менее чем на 12 000 йен в месяц.

Учитывая запрос, который находится на том же уровне, что и в прогнозе 2025 года, и является самым высоким с момента введения текущей системы запроса на заработную плату, Японский совет профсоюзов металлистов (JCM) намерен добиться дальнейшего повышения заработной платы и сдержать растущий разрыв в оплате труда между крупными компаниями и малыми и средними предприятиями.

Крупнейшая промышленная рабочая группа уже 13-й год подряд добивается повышения шкалы заработной платы.

«Мы будем добиваться активного повышения заработной платы, чтобы обеспечить устойчивый рост реальных зарплат всех членов профсоюза», — заявил глава JCM Канэко Акихиро на заседании в Токио. Он добавил, что целевой показатель повышения заработной платы «олицетворяет нашу твёрдую решимость добиться такого роста».

В 2025 году профсоюзы JCM добились среднего повышения заработной платы на 10 169 йен. Однако среди профсоюзов с численностью менее 300 членов средний показатель составил 9160 йен, а среди профсоюзов с численностью 1000 и более членов – 12 855 йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме