Toyota представила первый электрический спортивный автомобиль

Сусоно, префектура Сидзуока, 5 декабря 2025 года (Jiji Press) – Toyota Motor 5 декабря представила Lexus LFA Concept – концепт первого электрического спортивного автомобиля японского автопроизводителя под брендом Lexus.

Модель отличается низким центром тяжести, лёгким кузовом и усовершенствованной аэродинамикой. Компания пока не определила сроки вывода автомобиля на рынок.

«Мы будем продолжать создавать ещё более совершенные автомобили», – заявил председатель правления Toyota Тоёда Акио на презентации, прошедшей в экспериментальном «умном городе» Woven City в городе Сусоно префектуры Сидзуока.

Toyota также представила прототипы GT и GT3 – новые модели под спортивным брендом GR. Планируется, что автомобили поступят в продажу примерно в 2027 году.

Автопроизводитель начал выпуск спортивного автомобиля LFA под брендом Lexus в декабре 2010 года, однако производство было остановлено в 2012 году, поскольку модель выпускалась ограниченной серией всего в 500 экземпляров.













