США требуют от Японии увеличения расходов на оборону: сдерживание конфликта вокруг Тайваня и мир в Украине как ключевой интерес Америки

Вашингтон, 5 декабря 2025 года (Jiji Press) – Администрация президента США Дональда Трампа 5 декабря опубликовала новую стратегию национальной безопасности, определяющую направления внешней политики и политики безопасности страны. В документе говорится, что Соединённые Штаты должны потребовать от Японии увеличения расходов на оборону для защиты «первой островной цепи», которая простирается от регионов Кюсю и Окинава до Филиппин. Стратегия определяет сдерживание конфликта вокруг Тайваня как «приоритетную задачу», а прогресс в мирных переговорах между Россией и Украиной — как «ключевой интерес» Соединённых Штатов.

В документе отмечается, что США намерены сформировать вооружённые силы, способные противодействовать агрессии в любой точке первой островной цепи. Это формулировка, очевидно адресованная морской активности Китая. Признавая, что Соединённые Штаты не могут в одиночку обеспечить такие военные возможности, стратегия призывает союзников и партнёрские страны увеличивать оборонные бюджеты и расширять доступ американских вооружённых сил к объектам инфраструктуры, таким как порты. Указывается, что от Японии и Южной Кореи будут требовать наращивания военных расходов, в том числе для приобретения новых оборонных возможностей.

Это уже вторая стратегия национальной безопасности, разработанная администрацией Трампа, первая была представлена в 2017 году в его первый президентский срок. Если предыдущий документ чётко позиционировал Китай как «стратегического конкурента», то в новой стратегии такие формулировки смягчены. Вместе с тем новый документ ясно отражает внешнеполитический курс Трампа под лозунгом «Америка прежде всего», уделяя особое внимание Западному полушарию и подчёркивая приоритет национальных интересов США.

На пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу заявил, что правительство Японии внимательно изучает содержание американской стратегии.







