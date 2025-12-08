В озере Бива найдена первобытная керамика возрастом более 10 000 лет

Новости

Оцу, префектура Сига, 6 декабря (Jiji Press). Правительство префектуры Сига объявило об обнаружении на дне озера Бива на западе Японии почти целого глиняного предмета, возраст которого предположительно составляет более 10 000 лет.

Предполагается, что артефакт относится к раннему периоду Дзёмон (около 11 000–10 500 лет назад) и является старейшей керамикой, когда-либо обнаруженной на подводном археологическом участке Цудзураодзаки в крупнейшем озере Японии.

В октябре правительство префектуры провело исследование дна озера, где находятся подводные руины, в рамках проекта, заказанного Агентством по делам культуры.

Беспилотный подводный аппарат, оснащённый четырьмя камерами, производил фото- и видеосъемку на глубине около 64 метров.

Работники префектуры Сига создали 3D-изображение, показывающее рельеф дна озера и местоположение находок. Анализ изображения привёл к обнаружению 25-сантиметрового керамического изделия, формой напоминающего артиллерийский снаряд.

