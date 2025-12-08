«Признание важности медицинской науки»: обладатель Нобелевской премии Сакагути на официальной пресс-конференции

Новости

Стокгольм, 6 декабря 2025 года (Jiji Press) – Специально назначенный профессор Университета Осаки 74-летний Сакагути Симон, который в этом году получит Нобелевскую премию по физиологии и медицине, днём 6 декабря (вечером того же дня по токийскому времени) провёл официальную пресс-конференцию в Каролинском институте недалеко от Стокгольма, Швеция. Он заявил: «Я надеюсь, что эта награда поможет обществу осознать важность медицинских исследований».

Сакагути участвовал в пресс-конференции вместе с двумя со-лауреатами — американскими учёными Мэри Бранкоу и Фредериком Рамсделлом. Церемония награждения состоится в среду, 10 декабря, по местному времени. Оглядываясь на свои исследования, он упомянул открытие в 1995 году молекулярного маркера «регуляторных Т-клеток», которые подавляют избыточный иммунный ответ, и отметил: «Было своего рода удовольствием выяснять значение этих клеток при реальных заболеваниях, трансплантации органов и противоопухолевом иммунитете».

Говоря о будущем, он отметил: «Клиническое применение находится на начальной стадии, и разработка новых методов лечения потребует времени». Вместе с тем он добавил: «Я с оптимизмом смотрю на то, что однажды терапия с использованием регуляторных Т-клеток станет реальностью для лечения различных заболеваний и рака».

Со-лауреат доктор Мэри Бранкоу подчеркнула вклад Сакагути, отметив: «Он вносил вклад в эту область на протяжении десятилетий». Доктор Фредерик Рамсделл высоко оценил его работу, заявив: «Это было открытие, которое стало основой для всего, чего мы достигли».













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]