Нобелевский лауреат Китагава призвал к долгосрочному финансированию фундаментальных исследований

Стокгольм, 7 декабря 2025 года (Jiji Press) – Специальный профессор Киотского университета 74-летний Китагава Сусуму, который в этом году получит Нобелевскую премию по химии, выступил утром 7 декабря (вечером того же дня по токийскому времени) на официальной пресс-конференции в Королевской шведской академии наук в Стокгольме. Китагава заявил, что «для получения результатов в фундаментальных исследованиях и их практического применения требуется около 25 лет» и подчеркнул необходимость долгосрочной финансовой поддержки.

Учёный появился на пресс-конференции в галстуке с изображением металлоорганических каркасных структур (МОФ), за разработку которых он и был удостоен премии. Отвечая на вопрос о системе поддержки исследований в Японии, он отметил, что существует фонд с десятилетним горизонтом, однако подчеркнул: «Для достижения результатов в фундаментальных исследованиях и их использования обществом требуется около 25 лет». Китагава призвал: «Именно фундаментальные исследования нуждаются в долгосрочном финансировании».

Соавтор премии, профессор Калифорнийского университета в Беркли Омар Яги, заявил, что «МОФ позволяют улавливать и концентрировать газы способами, которые раньше были невозможны», и подчеркнул: «Мы живём в эпоху МОФ, в эпоху газовой экономики».

После пресс-конференции Китагава дал эксклюзивное интервью Jiji Press и пояснил: «У МОФ есть ещё множество применений, таких как технологии контроля газов и устранение запахов». Он добавил: «Если мы перейдём от экономики подземных ресурсов, таких как нефть, к газовой экономике, даже Япония, зависящая от импорта ресурсов, сможет процветать».



















