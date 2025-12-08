Регуляторные Т-клетки готовы к клиническому применению: лекция нобелевского лауреата Сакагути

Новости

Стокгольм, 7 декабря 2025 года (Jiji Press) – Специально назначенный профессор Университета Осаки 74-летний Сакагути Симон, удостоенный в этом году Нобелевской премии по физиологии или медицине, выступил 7 декабря во второй половине дня (вечером того же дня по японскому времени) с памятной лекцией в Каролинском институте в пригороде Стокгольма. Говоря о терапии с использованием открытых им в 1995 году регуляторных Т-клеток, подавляющих чрезмерные иммунные реакции, он подчеркнул, что «наступил этап, когда их клиническое применение стало возможным». Профессор представил перспективы лечения аутоиммунных заболеваний и рака.

Выступая первым среди трёх лауреатов премии, Сакагути начал с благодарности: «Хочу поблагодарить членов Нобелевского комитета и сотрудников Каролинского института за то, что они выбрали меня». Под заголовком «Регуляторные Т-клетки для иммунной толерантности: их открытие и клинические перспективы» он в течение примерно 30 минут излагал основное содержание своих исследований, включая достижения группы Онкологического центра префектуры Айти, где Сакагути работал исследователем-стажёром. Регуляторные Т-клетки, которые нередко сокращённо называют «Tregs», защищают организм от аутоиммунных заболеваний.

В качестве методов терапии он указал на несколько подходов, включая намеренное увеличение или уменьшение числа этих клеток. При этом он отметил, что Tregs могут использоваться для лечения аутоиммунных заболеваний и нарушений, связанных с трансплантацией органов, а также для усиления иммунного ответа против опухолей. Сакагути подчеркнул: «Итак, теперь Tregs готовы отправиться в клинику».

В завершение лекции он сказал: «Хочу выразить благодарность множеству людей» и прежде всего представил свою супругу Норико со словами: «Она партнёр по жизни, а также соавтор в исследованиях».

Многочисленные слушатели, заполнившие зал, встали и наградили лектора бурными аплодисментами.









