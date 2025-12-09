«Наступила эпоха газов»: Китагава выступил с Нобелевской лекцией

Новости

Стокгольм, 8 декабря 2025 года (Jiji Press) – Специальный профессор Киотского университета 74-летний Китагава Сусуму, удостоенный в этом году Нобелевской премии по химии, выступил 8 декабря в полдень по местному времени (вечером по токийскому времени) с памятной лекцией в Стокгольмском университете. Ссылаясь на разработанные им металлоорганические каркасные структуры (МОК), он сказал аудитории: «Тенденция смещается от твёрдого и жидкого состояния к газообразному, и поэтому мы стоим на пороге эпохи газов».

В лекции под названием «Польза бесполезного: как МОК изменили концепцию пористых материалов», отражающем его жизненный девиз, он сначала представил обзор истории пористых материалов, имеющих бесчисленное множество микроскопических пор. Китагава отметил, что в изобретённом Альфредом Нобелем динамите использовались природные пористые материалы.

Об идее «польза бесполезного», согласно которой вещи, кажущиеся на первый взгляд ненужными, на деле могут приносить пользу, он пояснил: «Это сложно для понимания, но эта мысль произвела на меня глубокое впечатление». Говоря о структуре МОК, он отметил: «Кажется, будто там только пустоты и ничего нет, но когда таких структур очень много и они выстраиваются вместе, получается пористый материал».

Китагава выразил уверенность, что более широкое применение МОК создаст будущее «воздушного золота» – вместо настоящего золота или «чёрного золота», такого как нефть и уголь.



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]