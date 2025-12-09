Фильм «Клинок, рассекающий демонов» номинирован на премию «Золотой глобус»

Новости

Силиконовая долина, 8 декабря 2025 года (Jiji Press) – Последний фильм франшизы «Клинок, рассекающий демонов» получил номинацию на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший анимационный фильм». Первая часть трилогии «Клинок, рассекающий демонов: Кимэцу но Яйба — Замок бесконечности. Глава первая: Возвращение Акадза» стала одним из шести номинантов в этой категории. Церемония награждения состоится 11 января следующего года.

Аниме, основанное на популярной манге Готогэ Коёхару, рассказывает о приключениях Камадо Тандзиро, который сражается с демонами и пытается вернуть своей превращённой в демона сестре человеческий облик после того, как его семья была уничтожена.

Последний фильм «Клинок, рассекающий демонов» в ноябре стал первым японским фильмом, мировые кассовые сборы которого превысили 100 миллиардов йен.

Премия «Золотой глобус» считается одним из важнейших предвестников почётной премии «Оскар». В 2024 году фильм режиссёра Миядзаки Хаяо «Мальчик и цапля» стал первым японским произведением, получившим награду в категории анимационных фильмов.







