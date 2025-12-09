Osaka Gas расширит поставки СПГ-топлива для судов до 70 000 тонн к 2030 году

Новости

Токио, 8 декабря 2025 года (Jiji Press) – Президент компании Osaka Gas Фудзивара Масатака в интервью, проведённом до 8 декабря, рассказал о планах расширить объёмы морских поставок сжиженного природного газа (СПГ) в качестве судового топлива до 70 000 тонн в год к 2030 году. Компания намерена выйти на этот рынок в 2026 году. Отмечая, что судов, использующих СПГ в качестве топлива, пока немного, Фудзивара заявил: «Это рынок, на котором спрос значительно расширится», выразив надежду на его дальнейший рост.

В качестве конкурентного преимущества компании Фудзивара назвал то, что «в зоне нашей деятельности находятся залив Осака и Внутреннее Японское море, через которые проходит большое количество судов». Osaka Gas располагает двумя терминалами СПГ, расположенными на западе Японии: в заливе Осака (города Сакаи и Такаиси префектуры Осака) и во Внутреннем Японском море (город Химэдзи префектуры Хёго). В апреле следующего года планируется завершить строительство судна для морских поставок СПГ.

В настоящее время основным судовым топливом остаются мазут и дизельное топливо, однако Фудзивара прогнозирует переход на СПГ по мере продвижения декарбонизации. По данным компании, если в 2012 году в мире существовало всего 32 судна на СПГ-топливе (за исключением газовозов), то к 2024 году их число выросло примерно до 600. Ожидая дальнейшего роста, он заявил, что компания «будет уделять большое внимание» бизнесу по морским поставкам СПГ-топлива для судов.











