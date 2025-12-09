Впервые выпущено предупреждение о возможном последующем землетрясении у побережья Хоккайдо и Санрику

Новости

Токио, 9 декабря 2024 года (Jiji Press) – После землетрясения у побережья восточной части префектуры Аомори в ночь на 8 декабря, которое было зарегистрировано с максимальной сейсмической интенсивностью 6+ по японской шкале, Метеорологическое агентство Японии рано утром 9 декабря впервые выпустило предупреждение о возможном последующем землетрясении у побережья Хоккайдо и Санрику. Агентство и Кабинет министров провели совместную пресс-конференцию, на которой призвали население: «В течение одной недели до 16 декабря до 0:00 просим сохранять готовность к немедленной эвакуации». Это предупреждение распространяется на обширную территорию, охватывающую 182 муниципалитета от Хоккайдо на севере до префектуры Тиба на востоке Японии.

Данное предупреждение было введено в эксплуатацию в декабре 2022 года. Оно основано на мировой статистике землетрясений, согласно которой вероятность возникновения крупного землетрясения магнитудой Mw 8 и выше в течение 7 дней после землетрясения магнитудой Mw 7 и выше составляет около 1% (примерно 1 раз на 100 случаев). Поскольку в обычных условиях вероятность землетрясения магнитудой Mw 8 и выше в районе Курильско-Японского желоба составляет около 0,1% (примерно 1 раз на 1000 случаев), относительная вероятность крупного землетрясения и цунами повышается. Цель системы – стимулировать действия по обеспечению безопасности и уменьшению ущерба.

Даже в случае Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 года, которое вызвало катастрофическое цунами (магнитуда Mw 9.0, максимальная сейсмическая интенсивность 7), за два дня до основного толчка у побережья Санрику произошло землетрясение магнитудой Mw 7.3 с максимальной интенсивностью 5–.

Предупреждение о последующем землетрясении не требует заблаговременной эвакуации, не предполагает приостановки работы транспорта или закрытия школ. Оно призывает продолжать социально-экономическую деятельность, но при этом поддерживать готовность к быстрой эвакуации в случае землетрясения или объявления предупреждения о цунами.

Начальник отдела сейсмологии и вулканологии Метеорологического агентства Харада Томофуми заявил: «В худшем случае мы предполагаем, что может произойти землетрясение масштаба Великого восточно-японского землетрясения», — и призвал население к тщательной подготовке к землетрясениям в повседневной жизни.

Предупреждение о последующем землетрясении у побережья Хоккайдо и Санрику схоже с временной информацией о землетрясении Нанкайского жёлоба «тревога о мегаземлетрясении», которая впервые была выпущена в августе прошлого года. Однако в системе Курильско-Японского желоба отсутствует механизм «предостережения о мегаземлетрясении», который требует заблаговременной эвакуации в случае, если крупное землетрясение магнитудой Mw 8 и выше произошло в восточной или западной части Нанкайского жёлоба и оценивается высокая вероятность его повторения в другой части. Это объясняется тем, что в районе Нанкайского жёлоба имеются примеры последовательных землетрясений: землетрясения Ансэй Токай и Нанкай в 1854 году, а также землетрясения Сёва Тонанкай в 1944 году и Нанкай в 1946 году. В то время как в районе Курильско-Японского желоба таких случаев не зарегистрировано.

После выпуска «тревоги о мегаземлетрясении» в социальных сетях распространялась ложная и неточная информация, наблюдались случаи массовых закупок и ажиотажного спроса. Кабинет министров призывает население воздержаться от подобных действий.

