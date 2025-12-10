Сакагути стремится сформировать мощный иммунитет против рака и снизить риск метастазов

Новости

Суита, префектура Осака, 10 декабря 2025 года (Jiji Press) – Специально назначенный профессор Университета Осаки Симон Сакагути, который в этом году получит Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие «регуляторных Т-клеток», подавляющих избыточные иммунные реакции, дал интервью Jiji Press перед отъездом из Японии. Церемония вручения премии пройдёт ранним утром 11 декабря по японскому времени в Стокгольме.

По словам учёного, регуляторные Т-клетки уже начинают находить применение в клинической практике, и перед исследователями открываются новые задачи:

«Главный вопрос — сможем ли мы создать мощный иммунитет против раковых клеток. В конечном счёте мы хотим снизить вероятность метастазов», — подчеркнул Сакагути.

Для разработки терапии на основе регуляторных Т-клеток он основал в США стартап RegCell. Клинические испытания, которые начнутся в следующем году, будут направлены на лечение аутоиммунных заболеваний, при которых иммунная система атакует собственные ткани организма.

Целевой препарат, по словам Сакагути, — это «пероральное лекарство, способное усиливать иммунный ответ путём контроля количества регуляторных Т-клеток». Учёный отметил: «90% людей умирают от рака из-за метастазов. Я хочу создать препарат, который можно было бы применять при любом типе рака и тем самым снижать риск метастазирования».

Говоря о будущих направлениях исследований, Сакагути привёл пример кори и других инфекций, при которых повторное заражение после выздоровления практически не встречается: «Наша задача — понять, сможем ли мы сформировать столь же мощный иммунитет против раковых клеток». Он выразил намерение развивать эффективную иммунотерапию с использованием различных комбинаций методов, включая контроль регуляторных Т-клеток для усиления действия лимфоцитов, атакующих опухоль.

Учёный также указал на ограничения существующих иммуносупрессоров, применяемых против аутоиммунных заболеваний: они подавляют иммунитет в целом, повышая уязвимость пациентов к простуде и инфекциям. «Метод лечения, который подавлял бы только конкретное заболевание, в иммунологии ещё не создан. Мы хотим добиться этого с помощью технологии искусственного создания регуляторных Т-клеток», — сказал Сакагути.

Комментируя состояние науки в Японии, учёный заметил: «Здесь мало долгосрочных систем поддержки». Он напомнил, что, переехав в США в 1980-х годах, получал исследовательскую стипендию восемь лет подряд.

«Как и в спорте на Олимпийских играх: если правильно посеять семена и обеспечить поддержку, результаты обязательно появятся», — подчеркнул Сакагути, призвав правительство и общество усиливать поддержку научных исследований.







