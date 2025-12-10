Китайские и российские бомбардировщики впервые провели совместный полёт у побережья Сикоку

Новости

Токио, 10 декабря 2025 года (Jiji Press) – Объединённый штаб министерства обороны Японии сообщил 10 декабря, что 9 декабря два китайских и два российских бомбардировщика совершили совместный дальний полёт от Восточно-Китайского моря до Тихого океана у побережья региона Сикоку. Это первый случай совместного полёта в районе Сикоку, а также первая подобная операция на фоне развертывания китайского авианосца в Тихом океане.

Генеральный секретарь кабинета министров Киихара Минору на пресс-конференции 10 декабря заявил: «Это нельзя расценивать иначе как демонстрацию силы в отношении нашей страны». По дипломатическим каналам японское правительство выразило Пекину и Москве «серьёзную озабоченность в области национальной безопасности». Киихара отметил, что Китай и Россия активизируют совместную военную деятельность вокруг Японии, включая этот полёт.

Согласно данным министерства, совместный полёт проходил 9 декабря с утра до вечера. Два российских бомбардировщика Ту-95, прилетевшие со стороны Японского моря, встретились над Восточно-Китайским морем с двумя китайскими бомбардировщиками H-6. Четыре самолёта прошли между основным островом Окинава и островом Миякодзима, развернулись над Тихим океаном у побережья Сикоку и вернулись в Восточно-Китайское море.

По пути к ним присоединились также китайские истребители J-16. Кроме того, над Японским морем были замечены российские истребители Су-30 и самолёт раннего предупреждения А-50. В общей сложности в операции участвовали 15 самолётов обеих стран. Воздушные силы самообороны Японии по тревоге подняли истребители F-15 для реагирования. Нарушений воздушного пространства зафиксировано не было.











