Ранее генетическое тестирование повышает эффективность лечения рака

Киото, 12 декабря 2025 года (Jiji Press) – Ранее проведённое комплексное генетическое тестирование раковых клеток значительно увеличивает шансы пациентов на получение эффективной терапии и снижает риск смертности, сообщается в исследовании, опубликованном больницей Киотского университета.

Согласно исследованию, один из четырёх онкологических пациентов смог получить подходящее медикаментозное лечение после прохождения генетического панельного тестирования на рак на ранней стадии – до начала стандартной противоопухолевой терапии.

Генетическое панельное тестирование на рак представляет собой анализ генетических изменений в раковых клетках. Больница Киотского университета до 12 декабря 2025 года опубликовала результаты исследования, показывающего, что при проведении тестирования до начала лечения четверо из каждых четырёх пациентов смогли получить терапию подходящими препаратами.

Панельное тестирование, называемое также комплексным геномным профилированием, извлекает ДНК из крови и раковых тканей пациента и анализирует от нескольких десятков до нескольких сотен типов генетических мутаций. В рамках системы государственного медицинского страхования Японии тестирование доступно только пациентам с ограниченными возможностями эффективного лечения. На основе результатов тестирования комиссия экспертов рассматривает наличие применимых препаратов и даёт рекомендации лечащим врачам. В 2019 году на это тестирование было распространено действие государственного медицинского страхования, и его прошли более 100 000 человек.

С 2021 года больница проводила наблюдение за 172 пациентами, страдающими раком пищеварительной системы, лёгких, молочной железы и других органов. Согласно материалам Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, даже после прохождения панельного тестирования после стандартного лечения противоопухолевыми препаратами, только 8,2% пациентов смогли впоследствии получить лечение из-за ухудшения общего состояния организма. Однако в данном исследовании этот показатель достиг 25% (43 человека). Предполагается, что это связано с тем, что симптомы были стабильными до начала введения противоопухолевых препаратов, которые создают значительную нагрузку на организм.

Кроме того, среди пациентов, прошедших панельное тестирование, у тех, кто смог получить терапию эффективными препаратами, риск смертности снизился на 41% по сравнению с теми, кто не получил такого лечения. Риск прогрессирования рака также значительно уменьшился.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]