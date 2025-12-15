Китай предостерег Японию от «возрождения милитаризма» на траурной церемонии памяти Нанкинской резни

Новости

Нанкин, 13 декабря 2025 года (Jiji Press) – В 88-ю годовщину Нанкинской резни, совершенной бывшей Императорской армией Японии, в Нанкине, провинция Цзянсу, в Мемориальном зале жертв резни состоялась государственная траурная церемония. Выступивший на церемонии руководитель Организационного отдела ЦК КПК Ши Тайфэн заявил, что Китай «никогда не допустит каких-либо попыток возродить милитаризм, бросить вызов послевоенному международному порядку и нанести ущерб миру и стабильности во всем мире», намекая тем самым на правый уклон Японии.

Ши Тайфэн занимает пост руководителя Организационного отдела ЦК Коммунистической партии Китая, входит в состав Политбюро ЦК КПК и является одним из высших партийных чиновников.

Китай с 2014 года провозгласил 13 декабря, день начала Нанкинской резни в 1937 году, Национальным днем траура и ежегодно проводит мемориальные церемонии. Администрация Си Цзиньпина объявила текущий год «80-й годовщиной победы в войне с Японией», и проведение церемонии произошло в момент, когда китайская сторона резко отреагировала на заявления премьер-министра Японии Такаити Санаэ относительно возможного кризиса вокруг Тайваня.

В ноябре 2025 года премьер-министр Такаити выступила в парламенте с заявлением о том, что в случае применения Китаем военной силы против Тайваня с использованием военных кораблей это может быть расценено как «ситуация экзистенциальной угрозы» для Японии, что позволило бы использовать право на коллективную самооборону. Это заявление вызвало резкую критику со стороны Китая, который расценил его как вмешательство во внутренние дела и нарушение принципа «одного Китая».

Ши сослался на речь Председателя Си Цзиньпина на военном параде 3 сентября, посвященном «80-й годовщине победы в войне с Японией», и подчеркнул: «извлечем уроки из истории и откроем будущее». На прошлогодней траурной церемонии партийные функционеры упоминали о «мирном сосуществовании» и «взаимовыгодном сотрудничестве» в отношениях с Японией, однако в этом году позитивные формулировки исчезли, что свидетельствует об охлаждении японо-китайских отношений.







