Последние две панды Японии вернутся в Китай в январе

Новости

Токио, 15 декабря 2025 года (Jiji Press) — Власти Токио сообщили 15 декабря, что гигантские панды-близнецы из зоопарка Уэно (район Тайто) — Сяо Сяо (самец) и Лэй Лэй (самка) — будут отправлены обратно в Китай в конце января 2026 года. По договорённости с китайской стороной срок возвращения был установлен на февраль 2026 года. После передачи этих двух панд ожидается, что число панд, содержащихся в Японии, сократится до нуля.

Панды впервые прибыли в Японию в 1972 году: в честь нормализации дипломатических отношений между Японией и Китаем в зоопарк Уэно доставили Кан Кана (самец) и Лан Лан (самку). Хотя в Уэно были периоды, когда панды умирали и в зоопарке их не было, если учитывать и другие учреждения — например, парк Adventure World в городе Сирахама (префектура Вакаяма), — содержание панд в Японии продолжалось более полувека.

Сяо Сяо и Лэй Лэй родились в зоопарке Уэно в 2021 году. На основании соглашения между правительством Токио и Китайской ассоциацией охраны дикой природы проводились совместные японо-китайские исследования по разведению панд. Согласно правилам, панды, родившиеся в Японии, также считаются собственностью китайской стороны.

Из панд, содержавшихся в Японии, четыре особи из Adventure World были возвращены в июне 2025 года. В зоопарке Уэно оставались только эти две панды.













[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]