Идентификация жертвы атомной бомбардировки Хиросимы с помощью ДНК-теста

Хиросима, 15 декабря (Jiji Press) — Администрация города Хиросимы сообщила, что впервые смогла установить личность жертвы атомной бомбардировки, чьи останки хранились в Мемориальной башне жертв атомной бомбы в Парке мира (район Нака), с помощью ДНК-анализа волос.

Погибшей оказалась Кадзияма Хацуэ. На момент бомбардировки 6 августа 1945 года ей было 13 лет.

В реестре захороненных значилось имя, сходное с именем её младшей сестры, которая выжила. В мае 2025 года 60-летний племянник Хацуэ, Кадзияма Сюдзи, проживающий в городе Футю (префектура Хиросима), обратился в администрацию, предположив, что речь может идти о его тёте.

По запросу города Стоматологический университет Канагавы сравнил ДНК, выделенную из сохранившихся волос, с ДНК младшей сестры и получил результаты, указывающие на кровное родство, сообщили представители городской администрации.

Родственники выразили желание получить останки. «Я действительно рад», — сказал Сюдзи Кадзияма со слезами на глазах. «Надеюсь, это поможет тому, чтобы как можно больше людей смогли вернуться к своим родным».

Администрация города заявила, что продолжит проводить анализ сохранившихся волос при поступлении соответствующих запросов.

